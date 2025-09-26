【MLB】カブス 5ー8 メッツ（9月25日・日本時間26日／シカゴ）【映像】衝撃の“悪球打ち”29号弾→同僚も首を振り脱帽リグレー・フィールドが熱狂に包まれた。9月25日（日本時間26日）の対メッツ戦に、「5番・ライト」で先発出場したカブスの鈴木誠也外野手が、38戦ノーアーチのトンネルを抜け出す1試合2発。2打席連続となった29号はチームメートも驚く悪球打ちだった。鈴木は4回の第2打席で自身39試合ぶりの28号ソロを左中間