熊本市の千原台高校で26日朝、生徒たちが自転車の安全運転を呼びかけました。2026年4月から、16歳以上を対象に自転車の交通違反に対して反則金を納めるよう通告する通称「青切符」が導入されます。 終了後、高校生に青切符の対象となる違反例などが書かれたクリアファイルが贈られました。今後、県内の高校に約4万3500枚が配られます。