BTSのRMが圧倒的なオーラを放った。【写真】「全員スタイル抜群」BTS・RM、両親や妹を公開9月26日、RMは海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港からイタリア・ミラノへ出国した。この日RMは、白いTシャツにブラックのパンツを合わせ、ベージュのジャケットを羽織ったシンプルかつ洗練されたスタイルで登場。181cmの抜群のスタイルと、黒いサングラスによってさらに強調された“ワールドクラス”のオーラで視線を奪っ