【モデルプレス＝2025/09/26】女優の長谷川京子が9月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。焼き鮭がメインの手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】長谷川京子「健康的」と話題の手作り弁当◆長谷川京子、焼き鮭メインの豪華弁当を公開長谷川は「おはようございます」と一言添え、焼き鮭や卵焼き、野菜のおかずなどが詰められたお弁当の写真を公開。ご飯には黒ごまが振られ、別容器にはマスカットも用意されている。