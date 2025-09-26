女優の今田美桜（28歳）が、9月26日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した河合優実と妻夫木聡の“しっとりとしたシーン”を見て「なんかニヤニヤする」「おっとなー！」と言っていたと語った。朝ドラ「あんぱん」が最終回を迎えた後に放送された「あさイチ」に、主演を務めた今田美桜が生出演。博多華丸、鈴木奈穂子アナがひいきにしていた河合優実演じる蘭子、原菜乃華演じるメイ子の話