歌手の倖田來未（42）が26日、東京・渋谷のSHIBUYA109で開催中の自身のデビュー25周年記念イベントに訪れた。自身の足跡をたどる企画となっており「刺激を受けてきた街、ルーツになった場所でできてうれしい」とかみしめた。同企画はSHIBUYA109渋谷店とSHIBUYA109阿倍野店で開催され、来月5日まで開催されている。2010年から昨年までのツアー衣装やライブ写真を展示しているほか、館内BGMジャックやコラボメニューの販売などが