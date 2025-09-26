２６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７１．７８ポイント（０．６５％）安の２６３１２．９０ポイントと続落した。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は５７．２９ポイント（０．６１％）安の９３８６．９３ポイントと反落。売買代金は１６５４億９１７０万香港ドルとなっている（２５日前場は１７５７億５７１０万香港ドル）。米株安が嫌気される展開。昨夜の米