【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】主要２０か国・地域（Ｇ２０）外相会合が２５日、国連総会開催中の米ニューヨークで開かれた。来年の議長国となる米国が、Ｇ２０の原点に沿って議論を経済・金融分野に絞る方針を明らかにし、それ以外の会合は開かない可能性を示唆した。米トランプ政権は、今年のＧ２０議長国である南アフリカとの関係悪化を受け、Ｇ２０の関連会合への閣僚の出席を見合わせている。今回の会合もルビオ国務長官