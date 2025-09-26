アメリカのトランプ大統領は25日、首都ワシントンで起きた犯罪に死刑の求刑を促す文書に署名しました。トランプ大統領：ワシントンで人を殺した者には死刑だ。トランプ大統領はワシントンでの治安対策として、司法長官や連邦検事に対し、死刑判決が正当化される事件では死刑を求刑するよう促す文書に署名しました。首都ワシントンの市議会は、1981年に死刑を廃止していますが、連邦法では認められているとしていて、文書では死刑制