「せっかくのパーマやカラーがすぐ落ちてしまう…」そんな悩みに応える新しいシャンプーが登場しました。Néjooの「Do Wash Style-Lasting Shampoo」は、独自の“プラスゾーム”を採用した世界初のヘアケアブランド。弱酸性ノンシリコン処方で、サロン帰りの美しい仕上がりを長くKEEPしてくれます。さらに、時間とともに変化する香りや、動物にやさしいV-Label認証も魅力ですね。 サロンの仕上がりを