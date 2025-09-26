緑黄色社会の新曲「My Answer」が、10月16日より放送のドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日系）の主題歌に起用される。 （関連：藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、緑黄色社会、Ado……それぞれの“角度”から届ける珠玉の夏ソング） 本ドラマは、天海祐希演じる叩き上げの取調官 真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班”（通称：キントリ）のメンバーとともに、数々