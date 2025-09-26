あなたにはどちらに見えていましたか？長年愛されているカルビーの人気商品「ポテトチップス」。いつも何気なく買っている袋に掲載されているキャラクターの「ある疑問」についてSNSが盛り上がっています。話題となっているキャラは誰もが一度は目にしたことがある「じゃがいも」のキャラクターで通称?ポテト坊や?で「ポテトチップス」が発売された1975年の翌年76年から「ポテトチップス」の袋に登場しています。SNSを騒がせ