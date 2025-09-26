福岡県警うきは署は26日、久留米市田主丸町の女性がパソコンのサポート詐欺に遭い、プリペートカード7万円分をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、22日、被害者が自身のパソコンで事務作業中に突然警告画面が表示され「Windowsサポートセンターに電話してください」と記載されていたことから画面の電話番号に連絡した。「サポートのため7万円必要」と言われ、購入したアップルカードの番号を教