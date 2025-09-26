熊本市は、8月に発生した記録的大雨への対応を検証する委員会を10月1日に設置すると発表しました。記録的な大雨の際に熊本市では、住民に避難を促すサイレンが遅れたり鳴らなかったりしたほか、2か所のポンプ場と排水機場で機能が停止するなどのトラブルが起こりました。熊本市の大西一史市長は25日、水防本部や災害警戒本部の体制と排水機場などの稼働状況について専門家が検証する2つの委員会を10月1日に設置するとしました。■