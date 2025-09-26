熊本県は熊本と韓国・ソウルを結ぶアシアナ航空の定期便が10月26日から運休すると発表しました。アシアナ航空のソウル線は2016年の熊本地震後運休していましたが、観光需要の高まりを受け去年8年ぶりに再開し現在は週3往復運航しています。県によりますとアシアナ航空が国際線の路線を再編した結果、運休を決めたとみられるということです。 一方、熊本とソウルを結ぶ路線は大韓航空が現在の週3往復を10月26日から週7往復に増便