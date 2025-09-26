国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２６日までに、Ｊ２甲府を選手の新規登録を禁止するクラブのリストに掲載した。理由は公表していない。処分は２４日付。対象となる移籍期間は今後３度で、２０２６〜２７年シーズンの冬の移籍期間を終えるまで、選手の補強ができないことになる。＊＊＊甲府は２６日、代表取締役社長・佐久間悟氏が緊急声明を発表。２０２２年８月１日〜２０２３年１２月３１日までトンベンセＦＣ（ブ