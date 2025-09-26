26日朝、酒を飲んだ状態で車を運転し、警察署に出頭したとして29歳の男が逮捕されました。男は前日の夜に交通事故を起こして逃げたと説明していて「自己嫌悪になって飲んだ」と話しているということです。警察によりますと、26日午前7時ごろ、福岡県柳川市の柳川警察署に男が訪れ「きのう、交通事故を起こして逃げていたので、そのことを正直に話そうと思い警察署に来ました」と話しました。男から酒の臭いがしたため呼気を調べた