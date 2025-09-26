秋田朝日放送 ２５日夜、北秋田市阿仁で住宅など２軒が全焼する火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。この家に住む８０代の夫婦と連絡がとれていません。 火事があったのは、北秋田市阿仁萱草の武田栄一さん（８６）の住宅です。警察や消防によりますと、２５日午後８時すぎ、近くに住む人から「児童館近くの建物が燃えている」と消防に通報がありました。 火は２６日午前３時すぎに消し止められましたが、