俳優の川粼麻世さんが、自身のブログを更新。?詐欺電話?への注意喚起を投稿しました。【写真を見る】【川粼麻世】詐欺電話に気をつけてと注意喚起知らない番号からの着信に「今流行りの警察なりすまし詐欺電話だ」麻世さんは【詐欺電話に気をつけて】と、題し、「大阪から帰って自宅にいると知らない携帯番号から電話があった！」「知らない携帯番号からの着信なんで、なんとなく直感で詐欺電話かなと思い、でももし