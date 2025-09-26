Ｊ２甲府は２６日、同日までに国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に選手の新規登録を禁止するクラブリストに掲載された件を巡って、声明を発表。ＦＩＦＡから通達を受けた経緯を明かした。クラブによると、２０２２年８月１日〜２３年１２月３１日までトンベンセＦＣ（ブラジル）から期限付き移籍で所属していたジェトゥリオ選手の移籍金について、当該クラブとの間での支払いに齟齬が生じていたという。甲府側は代理人を通じて、