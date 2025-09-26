ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 中学3年生の少女に性的暴行を加えたか 新潟県の中学校教師の男を逮捕 中学生 新潟県 わいせつ・性犯罪 国内の事件・事故 神奈川県 ABEMA TIMES 中学3年生の少女に性的暴行を加えたか 新潟県の中学校教師の男を逮捕 2025年9月26日 13時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中学3年生の少女に性的暴行をしたなどとして36歳男が逮捕された 男は新潟県の中学校教師で、SNSで少女に接触して金を渡したという 男のスマホには別の少女のわいせつな画像があり、警察が関連を調べている 記事を読む おすすめ記事 自宅冷凍庫に長女の遺体「20年前に入れた」75歳女を逮捕 2025年9月25日 17時48分 【秘蔵写真で紡ぐ】竹内結子さん（享年40）「亡くなってちょうど5年」あなたの笑顔を忘れない 2025年9月26日 8時0分 田中みな実 “やりすぎ美容法”に疑問の声も…朝のルーティン動画で見せた“大量サプリメント摂取”にファン驚愕 2025年9月25日 17時50分 ピンポーン「目的不明の訪問」どうする？ インターホン映像に映らない動きも……恐怖体験に反響 2025年9月24日 7時5分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分