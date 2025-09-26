「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝で４年連続の地区優勝を果たした。試合後、ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は敵地ロッカールームでのシャンパンファイトの様子を投稿。今季限りで現役を引退するレジェンド左腕が、上半身裸で缶ビールを片手に葉巻をくわえた写真とともに「クレイトン・カーショーとドジャースは優勝決定に慣れている」と記した。それもそのはずカーショーは