アメリカのトランプ大統領は、中国発の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカ事業の買収を承認する大統領令に署名しました。【映像】署名するトランプ大統領トランプ大統領は25日、IT大手「オラクル」などの企業連合による「TikTok」のアメリカ事業の買収計画を承認する大統領令に署名しました。トランプ氏は中国の習近平主席との電話会談で、習主席が「TikTok」の取引を承認してくれたとして感謝の意を示しました。また、トラ