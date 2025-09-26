トラース・オン・プロダクトが上げ幅を拡大している。正午ごろ、取引先からセットトップボックス（ＳＴＢ）端末を受注したと発表しており、好材料視されている。受注金額は２９００万円で、２６年１月期第４四半期に売り上げ計上する予定。なお、会社側では同件を通期業績予想の前提には含めていないとしている。 出所：MINKABU PRESS