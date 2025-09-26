「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在でレーザーテックが「買い予想数上昇」３位となっている。 レーザーテクは大幅反落。ここ急速に株価水準を切り上げていたが、前日の欧米株市場が全面安に売られたことを受け目先利益確定の売りが表面化した。ここ株価連動性が目立った米インテル＜INTC＞は前日の米国株市場で９％近い急騰を演じたが、フィラデルフィ