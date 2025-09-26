ナレルグループは４日続伸している。同社は２５日の取引終了後、子会社のワールドコーポレーションがスカイマティクス（東京都中央区）と建設現場における生産性向上を加速するための戦略的業務提携を締結したと発表しており、今後の成長に資することを期待する買いが入っている。 両社はスカイマティクスが展開するクラウド型ドローン測量サービス「くみき」について建設現場での利用