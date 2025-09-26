アイ・アールジャパンホールディングスが後場マイナスに転じている。正午ごろに未定としていた９月中間期業績予想を発表し、売上高３０億８０００万円（前年同期比５．４％増）、営業利益６億３０００万円（同２１．４％増）、純利益４億４０００万円（同２３．６％増）の増収増益を見込み、中間配当予想を１３円（前年同期１０円）としたが、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。なお、２６年３月期通期業