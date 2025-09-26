インテル・マイアミのMFセルヒオ・ブスケツ(37)が日本時間26日、今シーズンをもって現役引退すると発表した。ブスケツは2008-09シーズンにバルセロナでラ・リーガデビューを飾り、22-23シーズンまでの在籍でリーグ通算481試合11得点35アシストを記録。中盤でバルセロナを支えて9度のリーグ優勝や3度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇などに貢献した。スペイン代表としては国際Aマッチ通算143試合に出場し、10年の南アフリカワ