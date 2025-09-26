ヴァンフォーレ甲府は26日、2022年8月1日から23年12月31日まで期限付き移籍加入していたFWジェトゥリオに関して、移籍元だったトンベンセFC(ブラジル)との間で移籍金の支払いに関する齟齬が生じていたことを報告した。甲府は国際サッカー連盟(FIFA)が26日までに更新した「FIFA登録禁止リスト」に掲載されており、同連盟の発表によれば2025年9月24日を開始日として今後3回の登録期間で新規選手登録ができないことになっている。