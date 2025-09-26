バンダイは、『ONE PIECE』より「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション -ONE PIECE DAY'25-」(990円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。2025年11月発送予定「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション -ONE PIECE DAY'25-」(990円)「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション -ONE PIECE DAY'25-」