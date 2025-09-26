吉村洋文代表日本維新の会の吉村洋文代表は26日、自民党が選出する新総裁から連立政権参加の打診があった場合「協議に応じるのは当然だ」と大阪府庁で記者団に述べた。「政党として公約の実現が最も大事だ」と強調、社会保障の改革と「副首都」構想が絶対条件だとの考えを示した。