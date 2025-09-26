「大相撲秋場所・１３日」（２６日、両国国技館）熱烈な虎党でしこ名を変えたことで有名な西序二段５８枚目の朝阪神（２５）＝高砂＝が若神（西岩）に勝ち、５勝２敗で場所を終えた。立ち合いで中に入られたが、相手の腕を抱えながら前に出て、最後は寄り倒した。今場所は力強さが目立つ。「入られましたが何とか出られました。調子は普段と変わらなかったが、うまくかみ合いました」と語った。応援する阪神は９月７日にセ