元ＨＫＴ４８・渡部愛加里（２０）が、初の写真集「渡部愛加里１ｓｔ写真集（仮）」を１１月１９日に発売する。本日２６日正午から予約販売受付を開始された。本作は、渡部がＨＫＴ４８時代に過ごした福岡で全編撮影し、撮影はカメラマンの熊木優が担当。屋形船を楽しむ様子や屋台での食事シーンなど、等身大の渡部が感じられるカットや、多幸感あふれる笑顔はもちろん、ランジェリーや水着にも初挑戦！普段は見せない大人っ