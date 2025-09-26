ONE OK ROCKが、2026年に＜DETOX Asia Tour 2026＞で再びアジアへ赴くことが決定した。本日第1弾となる都市と日程が発表され、今後さらに追加公演がアナウンスされる予定だ。今回発表されたアジアツアーは2026年2月21日のバンコク公演を皮切りに、ソウル、マニラ、シンガポール、台北、クアラルンプール、香港、上海、ジャカルタといったアジアの主要都市を巡る予定となっている。今回の＜DETOX Asia Tour 2026＞は、今年初めに開