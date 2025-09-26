◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第３日（２６日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）２７日から開幕する男子車いすテニスのツアー公式戦木下グループ・ジャパン・オープンを前に、日本車いすテニス協会が会見を開き、東京、パリ両五輪テニス競技の競技最高責任者（大会ディレクター）を務め、国際テニス連盟（ＩＴＦ）理事で、日本テニス協会の副会長でもある川廷尚弘氏が新会長に就任したと発表した