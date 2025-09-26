俳優の古田新太が２５日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）に出演。過度な飲酒の末、不眠に悩んでいることを明かす一幕があった。芸能界随一の酒好きで深夜まで飲み続けることも多い古田はこの日のスタジオで「ショートスリーパーなの。何回も起きちゃうんだよね」と悩みを吐露。「（夜中まで）飲んでる。休みだったら起きた時から飲んでる」と言い切った。この日の番組では「疲れているのに眠れな