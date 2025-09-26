◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第２日（２６日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、９位で出た細野勇策（三共グループ）が７バーディー、１ボギーの６５で回り、通算１１アンダーに伸ばした。ホールアウトした時点で首位に浮上した。２２歳レフティーは圧巻の５連続バーディーを決めた。１６番と１７番はそれぞれ５メートルを沈め、１８番パー５は２オン、後半は１番は「す