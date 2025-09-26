ファミリーマートに、月夜に食欲を呼び起こす”背徳の一撃”が楽しめる「月見背徳メシ」全10種類が登場！おむすび、弁当、丼、バーガー、パスタ、グラタンなどに、月見を象徴する卵と食欲をかき立てる5種類の“背徳食材”を使用した、この時期だけの“背徳メシ”です☆ ファミリーマート「月見背徳メシ」 発売日：2025年9月30日（火）取扱店舗：全国のファミリーマート約16,300店 ファミリーマートから、秋の