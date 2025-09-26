ZIPAIR Tokyoは、ヒューストン・アストロズとスポンサー契約を締結し、「オフィシャル インターナショナル エアライン」に就任した。ヒューストン・アストロズの「オフィシャルインターナショナルエアライン」に日本の航空会社が就任するのは初めて。契約期間は3年間。ZIPAIR Tokyoは、今年3月4日に東京/成田〜ヒューストン線を開設。現地での認知拡大の取り組みの結果として、スポンサー契約を締結することとなったという。ヒュー