SHIBUYA CITY FC（関東２部）は９月26日、元日本代表FWの渡邉千真が同28日のリーグ最終戦をもって現役を引退すると発表した。現在39歳の渡邉は、2009年に早稲田大から横浜F・マリノスに加入し、プロキャリアをスタート。加入１年目からJ１で13ゴールを挙げる活躍を見せ、その後はFC東京、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪、横浜FC、松本山雅FCで活躍し、Jリーグ通算424試合出場で109得点を記録した。また2009年12月には、日本代表