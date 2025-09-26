子どもが大学などに進学する際に、奨学金制度を利用する家庭もあるでしょう。 通常、奨学金は学校を卒業した後で子ども自身が返済していくことになりますが、家庭の事情によっては親が代わりに返済することもあるかもしれません。その場合は「贈与」に該当し、贈与税の課税対象になるのでしょうか。 本記事では、子どもの奨学金返済を親が立て替えた場合に贈与税がかからないようにする方法についてもご紹介します。