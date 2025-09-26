タレントの壇蜜（44）が26日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に金曜パートナーとして生出演。この日、最後の出演となった同番組への思いを語った。今月12日の番組エンディングで、太田英明アナが壇蜜の卒業をアナウンス。10月からは別の仕事が決まっているといい、壇蜜は「マネジャーから聞いて。まだ予定の段階ですけど」と説明。「みなさん9月の終わりまで、あと2回ですね。お付き合いいた