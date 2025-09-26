◇ア・リーグレッドソックス1―6ブルージェイズ（2025年9月25日トロント）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）はブルージェイズ戦に「4番・DH」で出場。1―6の9回2死一、二塁で、当たり損ねのゴロが三塁線へ転がって内野安打。自身6戦連続安打とした。吉田の安打はこの1本だけで、打線は1点のみに終わって黒星を喫した。連勝は2でストップしたが、ワイルドカードでの4年ぶりのプレーオフ進出は目前。レギュラーシーズ