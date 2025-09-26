山田洋次監督（９４）の最新映画「ＴＯＫＹＯタクシー」の先行上映会が、約３０年にわたって交流を続ける市民グループがある宮崎県日向市で開かれた。山田監督の作品が全国公開を前に同市で披露されるのは恒例となっており、２年ぶりに会場を訪れた監督は約１３００人の観客を前に「皆さんから『おかえりなさい』と言われるのがなんて幸せなんだと思う」などと語った。（尾谷謙一郎）山田監督のファンでつくる市民グループ「山