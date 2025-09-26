タレントの陣内智則が２４日、丸山ゴンザレス氏のＹｏｕＴｕｂｅに出演。大阪・西成で“事故物件”に住んでいたときの仰天エピソードを披露した。陣内は若手時代に西成に住んでいたといい「同期が住んでいた。オバケがめちゃめちゃ出るから嫌やって引っ越した。そこに転がり込んだ」という。陣内はその友人宅に何回か遊びに行ったことがあったといい「金縛りにあったり、なんか嫌やな〜っていうのはあったけど、敷金礼金はいら