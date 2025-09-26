多くの勤労世帯にとって、老後資金の柱の1つとなる退職金。勤続年数との関係によって、税金がかかるかかからないか、かかる場合の税額がいくらかになるかが異なります。本記事では、退職金を2500万円と想定し、勤続年数を「20年以下」と「20年超」の2パターンに分けて、税額と手取り額の計算例を紹介します。 退職所得と税金 所得税法において個人の所得には10種類の区分があり、退職金は「退職所得」に分類されま