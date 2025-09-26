俳優の犬飼貴丈がこのほど、大阪市内で出演するＡＢＣテレビ「推しに出会えるＡＢＣ〜１０月クール番組祭り！〜」（２７日、後１１・００）の収録に参加した。同局の１０月クールに新ドラマ、バラエティーに出演する若手俳優、アイドルが一堂に会し、会場には約２５０人のファンが集結した。ドラマ「絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男ファイナル」（１１月９日スタート、日曜、深夜１・１０、関西ローカル）