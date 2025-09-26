TREASUREが新曲『NOW FOREVER』のダンスパフォーマンスビデオを公開し、再びグローバルファンを魅了した。【写真】ヨシ、日常ショットに反響続々「赤ちゃん猫」TREASUREは9月26日、公式YouTubeチャンネルを通じて3rdミニアルバム『LOVE PULSE』の収録曲『NOW FOREVER』のダンスパフォーマンスビデオを公開した。深夜を連想させる真っ暗なステージに、ほのかな照明の中で姿を現したTREASUREは、トレンディーなビートに合わせて次々