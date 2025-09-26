【モデルプレス＝2025/09/26】モデルでタレントの鈴木ちなみ（36）が26日、自身のInstagramを更新。第3子を出産したことを報告した。【写真】鈴木ちなみ、シンガポールで出産した第3子◆鈴木ちなみ、第3子出産を報告鈴木は「私事ですが第三子を出産いたしました」と発表。「5人家族となり更に賑やかな毎日を送っています」と近況について触れ「シンガポールでは2度目の出産ということで妊婦生活から出産までエネルギッシュに過ごせ