【モデルプレス＝2025/09/26】フリーアナウンサーの青木裕子が25日、自身のInstagramを更新。次男との美術館・科学館巡りの様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ナイナイ矢部の妻、次男との2ショット◆青木裕子、次男との親子時間を満喫青木は「次男が行きたかったところ」とコメントし、ゴッホ展や日本科学未来館を訪問。次男との2ショットを載せている。また「家系図を見て『どれが本物のゴッホ？』と聞く次男に、『どれも